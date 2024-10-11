27-летний нападающий в текущем сезоне провел шесть матчей за "Спартак" и забил три мяча.
- Ушел один нападающий, вернули из аренды Шамара. У Николсона есть определённые качества, он это доказывает своими голами. Я думаю, что для ротации состава "Спартака" это хороший вариант, - цитирует Ещенко Metaratings.ru.
Николсон является игроком "Спартака" с 2022 года. Контракт 27-летнего ямайца со "Спартаком" действует до лета 2026 года. Трансферная стоимость форварда оценивается в четыре миллиона евро.
"Спартак" с 11-ти турах набрал 19 баллов и идет на шестой позиции в таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича в следующем матче РПЛ на своем стадионе сыграет с "Краснодаром", встреча состоится 19 октября и начнется в 16:30 мск.
Ещенко: Николсон - хороший вариант для ротации состава "Спартака"
Андрей Ещенко, экс-игрок столичного "Спартака", высказался о форварде красно-белых Шамаре Николсоне.
Фото: ФК "Спартак"