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Кисляк - о Николиче: его вера в меня дает мне толчок, уверенность

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Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк рассказал о работе с главным тренером Марко Николичем.
Фото: ПФК ЦСКА
- Он поверил в меня, начал больше доверять, проводить индивидуальные беседы, показывать недочеты. С приходом нового тренера я стал получать больше игрового времени. Его вера в меня дает мне толчок, уверенность.

Полузащитник Матвей Кисляк находится в основной команде ЦСКА с января этого года. В текущем сезоне 19-летний хавбек принял участие в 6 матчах российской Премьер-лиги и в 4 играх Кубка России, провел на поле 298 минут и отличился одним забитым мячом.

Напомним, этим летом "армейцев" возглавил Марко Николич, который сменил на посту главного тренера Владимира Федотова.

Источник: "Чемпионат"

Матвей Кисляк Марко Николич ЦСКА
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