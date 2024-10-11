- Он поверил в меня, начал больше доверять, проводить индивидуальные беседы, показывать недочеты. С приходом нового тренера я стал получать больше игрового времени. Его вера в меня дает мне толчок, уверенность.
Полузащитник Матвей Кисляк находится в основной команде ЦСКА с января этого года. В текущем сезоне 19-летний хавбек принял участие в 6 матчах российской Премьер-лиги и в 4 играх Кубка России, провел на поле 298 минут и отличился одним забитым мячом.
Напомним, этим летом "армейцев" возглавил Марко Николич, который сменил на посту главного тренера Владимира Федотова.
Источник: "Чемпионат"
Кисляк - о Николиче: его вера в меня дает мне толчок, уверенность
Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк рассказал о работе с главным тренером Марко Николичем.
Фото: ПФК ЦСКА