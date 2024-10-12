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Дмитрий Черышев: конечно, Глушенкову не надо было говорить так про сборную России

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Наставник ярославского "Шинника" Дмитрий Черышев прокомментировал слова форварда "Зенита" Максима Глушенкова относительно сборной России.
Фото: ФК "Зенит"
- Глушенков - неплохой парень. Мы все радовались за него в начале сезона. Конечно, ему не надо было говорить так про сборную. Было бы правильнее. Может, в голове у него были совсем другие мысли, но он сказал то, что сказал, - цитирует Черышева Metaratings.

Глушенков с лета 2024 года является футболистом "Зенита". В клуб с берегов Невы Глушенков перешел из столичного "Локомотива". В текущем сезоне РПЛ 25-летний футболист семь раз поразил ворота соперников и делит первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата с 19-летним игроком "Локомотива" Алексеем Батраковым.

"Зенит" 18 октября в рамках 12-го тура РПЛ в гостях встретится с "Акроном", игра начнется в 18:00 мск. Глушенков не сыграет в этом матче, футболист продолжает восстанавливаться после повреждения.

Дмитрий Черышев Максим Глушенков Сборная России
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