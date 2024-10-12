Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Уфа
0 - 3 0 3
ЧерноморецЗавершен
Урал
16:00
ТюменьНе начат
Торпедо
17:00
СоколНе начат
Нефтехимик
18:00
ШинникНе начат
Родина
20:00
ЕнисейНе начат

Лига Наций УЕФА

Новости
Литва
16:00
КосовоНе начат
Хорватия
19:00
ШотландияНе начат
Болгария
19:00
ЛюксембургНе начат
Сербия
21:45
ШвейцарияНе начат
Испания
21:45
ДанияНе начат
Польша
21:45
ПортугалияНе начат
Кипр
21:45
РумынияНе начат
Беларусь
21:45
Северная ИрландияНе начат

Федерация футбола Пакистана: общение по поводу товарищеского матча с Россией продолжается. Игра в ноябре возможна

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Директор Пакистанской федерации футбола Али Акрам поделился информацией о возможном товарищеском матче со сборной России.
Фото: сборная России
- Мы в курсе потенциальных соперников сборной России на ноябрьскую паузу, но общение между нашими федерациями по поводу товарищеского матча сборных Пакистана и России все еще продолжается. Игра в ноябре возможна.

Напомним, в октябрьскую международную паузу Пакистан не смог договориться о контрольной игре со сборной России.

Ранее сообщалось о том, что в ноябре российская национальная команда может провести два товарищеских матча - против сборных Сирии и Брунея.

Последний раз команда Валерия Карпина играла в сентябре. Тогда россияне разгромили в гостях команду Вьетнама со счетом 3:0.

Источник: Sport24

Сборная Пакистана Сборная России Товарищеские матчи
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится