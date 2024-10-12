- Мы в курсе потенциальных соперников сборной России на ноябрьскую паузу, но общение между нашими федерациями по поводу товарищеского матча сборных Пакистана и России все еще продолжается. Игра в ноябре возможна.
Напомним, в октябрьскую международную паузу Пакистан не смог договориться о контрольной игре со сборной России.
Ранее сообщалось о том, что в ноябре российская национальная команда может провести два товарищеских матча - против сборных Сирии и Брунея.
Последний раз команда Валерия Карпина играла в сентябре. Тогда россияне разгромили в гостях команду Вьетнама со счетом 3:0.
Источник: Sport24
Федерация футбола Пакистана: общение по поводу товарищеского матча с Россией продолжается. Игра в ноябре возможна
Директор Пакистанской федерации футбола Али Акрам поделился информацией о возможном товарищеском матче со сборной России.
Фото: сборная России