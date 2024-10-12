"У "Динамо" спад в игре, но он может быть у любой команды. Уволят ли Личку? В "Динамо" может произойти все что угодно. У Лички нет гарантий, что его не уволят. Что нужно поменять в игре "Динамо"? Проводить по-другому концовки матчей. "Динамо" выглядит беззубо на этом отрезке, из-за этого проиграли "Спартаку", ЦСКА", - приводит слова Силкина "РБ Спорт".
Марцел Личка занимает пост главного тренера московского "Динамо" с лета 2023 года. Прошлый сезон бело-голубые под его руководством завершили на третьем месте в чемпионате России и дошли до 2-го этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России.
В текущем сезоне "Динамо" за 11 туров Российской Премьер-лиги набрало 20 очков и расположилось на пятой строчке в турнирной таблице. В следующем туре подопечные Марцела Лички на выезде сыграет против казанского "Рубина". В Кубке России "Динамо" с 8-ю очками занимает второе место в группе А.
Сергей Силкин заявил об отсутствии у Марцела Лички гарантий от увольнения из "Динамо"
Бывший главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин поделился своим мнением о работе нынешнего наставника бело-голубых Марцеле Личке.
Фото: ФК "Динамо" Москва