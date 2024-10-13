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Тихонов призвал оценивать работу Станковича в "Спартаке" по месту в турнирной таблице

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Главный тренер красноярского "Енисея" Андрей Тихонов призвал оценивать работу нынешнего наставника московского "Спартака" Деяна Станковича по месту в турнирной таблице РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Работа оценивается, когда ты смотришь в турнирную таблицу. "Спартак" местами выглядит довольно неплохо. Легионеры у "Спартака" очень сильные. Но ещё и наши футболисты должны соответствовать этим легионерам, чтобы биться за места, где в данный момент "Спартак" не находится. ... Самое главное — это результат. Команда может играть хорошо, но не будет результата. Вот она и работа тренера", - приводит слова Тихонова "Чемпионат".

Деян Станкович в мае 2024 года был назначен главным тренером московского "Спартака". Под его руководством красно-белые в текущем сезоне Российской Премьер-лиги провели 11 матчей, в которых одержали 5 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 2 поражения (разница мячей 17:9). В результате "Спартак" набрал 19 очков, которые позволяют на данный момент занимать шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

В следующем туре подопечные Деяна Станковича 19 октября на своём поле сыграют с "Краснодаром", который в настоящее время с 27-ю очками лидирует в РПЛ. Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.

Андрей Тихонов Спартак Деян Станкович Енисей РПЛ
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