"Сейчас такое время, что оценивать работу тренера сборной невозможно. Соответственно, увольнять не за что. Думаю, Карпин еще очень много лет будет руководить сборной. Мусаев во главе национальной команды? Буду шокирован, если он однажды возглавит сборную России. Только его там ждет разочарование - Кордобы в составе не будет", - поделился Мостовой.
Валерий Карпин возглавляет сборную России с июля 2021-го года. Под управлением Карпина национальная команда провела 18 матчей, в которых одержала 12 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 1 поражение. В 2024-м году на счету сборной России 3 победы в 3-х матчах со сборными Сербии Белоруссии и Вьетнама с общим счетом 11:0.
Мурад Мусаев является главным тренером "Краснодара" с марта текущего года. Ранее специалист возглавлял "быков" с апреля 2018-го по август 2021-го года. В текущем сезоне РПЛ на счету колумбийского нападающего "Краснодара" Джона Кордобы 6 голов и 4 результативные передачи в 7-ми матчах.
Источник: "РБ Спорт"
Мостовой: если Мусаев возглавит сборную России, его ждет разочарование - Кордобы там не будет
Экс-футболист "Сельты" Александр Мостовой высказался о роли тренера в сборной России.
Фото: официальный сайт "Краснодара"