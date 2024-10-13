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Непомнящий: шансы "Зенита" на титул видятся самыми реальными, несмотря на третье место

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Российский тренер Валерий Непомнящий назвал "Зенит" главным претендентом на победу в РПЛ.
Фото: официальный сайт РФС
"Позиции "Зенита" в борьбе за чемпионство по-прежнему самые крепкие, несмотря на третье место в турнирной таблице. "Краснодар" все-таки не самая стабильная команда, а "Локомотиву" может не хватить опыта. Поэтому шансы "Зенита" на титул видятся самыми реальными", - заявил Непомнящий.

Санкт-петербургский "Зенит" является действующим чемпионом страны на протяжении шести последних сезонов. После 11-ти туров текущего сезона сине-бело-голубые располагаются на 3-й строчке в турнирной таблице. В активе подопечных Сергея Семака 26 набранных очков. На счету опережающих питерцев "Локомотива" и "Краснодара" - по 27 очков.

В предстоящем туре "Зенит" отправится в гости к "Акрону", матч пройдет 18-го октября. На следующий день "Краснодар" сыграет на выезде с московским "Спартаком", а "Локомотив" - с "Химками".

Источник: "РБ Спорт"

Зенит Краснодар Локомотив Валерий Непомнящий
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