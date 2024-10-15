"Мне нравилась команда под руководством Ивича, но и Мусаев - хороший тренер. Он доказывает свою квалификацию атакующей игрой команды, которую так сильно любят болельщики и руководство клуба. Мне кажется, что работа Мусаева видна, и она очень положительна. Стань "Краснодар" чемпионом в прошлом сезоне, все уже говорили бы, что это правильное решение", - заявил Бояринцев.
Сербский тренер Владимир Ивич возглавлял "Краснодар" с января 2023-го по март 2024-го года. На зимний перерыв в прошлом сезоне "Краснодар" под управлением Ивича ушел в статусе первой команды в турнирной таблице. В марте Ивича на посту наставника "горожан" сменил Мурад Мусаев. С ним "Краснодар" финишировал на 2-м месте, отстав от "Зенита" на 1 очко.
В текущем сезоне "Краснодар" с 27-ю очками после 11-ти туров вновь возглавляет чемпионскую гонку. Стально же очков в активе "Локомотива", который уступает "быкам" по дополнительным показателям. Действующий чемпион страны "Зенит" отстает от лидеров на 1 очко и располагается на 3-й строчке.
Источник: "Чемпионат"
Бояринцев: мне нравился "Краснодар" Ивича, но и Мусаев - хороший тренер
Экс-полузащитник "Спартака" Денис Бояринцев высказался о работе главного тренера "Краснодара" Мурада Мусаева.
Фото: официальный сайт "Краснодара"