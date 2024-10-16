Сообщается, что 21-летний форвард был предложен красно-белым в конце летнего трансферного окна 2024 года для приобретения. Со слов источника "Чемпионата": "Со "Спартаком" представители футболиста договорились, но Амарал заблокировал переход".
В результате венесуэльский нападающий 12 сентября на правах аренды до конца сезона-2024/25 перешёл в московский ЦСКА. На данный момент Гаурирапа принял участие в составе "армейцев" в 6 матчах, но результативными действиями (голами или голевыми передачами) не отметился.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 1,2 млн евро.
Источник: Амарал заблокировал переход Гаурирапы из "Сочи" в "Спартак"
По информации СМИ, спортивный директор московского "Спартака" Томаш Амарал этим летом заблокировал переход нападающего "Сочи" Сауля Гаурирапы.
Фото: ФК "Сочи"