По информации источника, Рибалта казался руководству "Спартака" приоритетной опцией. Однако Амарал убедил руководство клуба тем, что подготовил детальный анализ ситуации в команде и предложения по её усилению. К тому же, Амарал заявил, что готов работать с Абаскалем, а Рибалта требовал уволить испанца.
Томаш Амарал был назначен на должность спортивного директора московского "Спартака" 1-го января текущего года, ранее он был старшим скаутом в португальской "Бенфике".
В апреле руководство красно-белых отправило в отставку с поста главного тренера Гильермо Абаскаля, который руководил командой с лета 2022 года. Под руководством испанца московский клуб становился бронзовым призером чемпионата России по итогам сезона-2022/2023.
Этим летом главным тренером красно-белых был назначен Деян Станкович, ранее работавший в венгерском "Ференцвароше" и сербской "Црвене Звезде". После 11-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на 6-й строчке в турнирной таблице РПЛ и имеет в своем активе 19 очков.
Источник: "Чемпионат".
"Чемпионат": "Спартак" выбрал Амарала, а не Рибалту, из-за готовности Томаша работать с Абаскалем
Стало известно, почему на должность спортивного директора "Спартака" назначили Томаша Амарала, а не Хавьера Рибалту.
Фото: ФК "Спартак"