Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Тюмень
0 - 0 (П 4 - 3) 0 043
АланияЗавершен
Родина
1 - 2 1 2
Спартак КостромаЗавершен
Сочи
1 - 0 1 0
Волга Ул2 тайм
Торпедо
0 - 4 0 4
Балтика2 тайм

"Чемпионат": "Спартак" выбрал Амарала, а не Рибалту, из-за готовности Томаша работать с Абаскалем

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Стало известно, почему на должность спортивного директора "Спартака" назначили Томаша Амарала, а не Хавьера Рибалту.
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, Рибалта казался руководству "Спартака" приоритетной опцией. Однако Амарал убедил руководство клуба тем, что подготовил детальный анализ ситуации в команде и предложения по её усилению. К тому же, Амарал заявил, что готов работать с Абаскалем, а Рибалта требовал уволить испанца.

Томаш Амарал был назначен на должность спортивного директора московского "Спартака" 1-го января текущего года, ранее он был старшим скаутом в португальской "Бенфике".

В апреле руководство красно-белых отправило в отставку с поста главного тренера Гильермо Абаскаля, который руководил командой с лета 2022 года. Под руководством испанца московский клуб становился бронзовым призером чемпионата России по итогам сезона-2022/2023.

Этим летом главным тренером красно-белых был назначен Деян Станкович, ранее работавший в венгерском "Ференцвароше" и сербской "Црвене Звезде". После 11-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на 6-й строчке в турнирной таблице РПЛ и имеет в своем активе 19 очков.

Источник: "Чемпионат".

Спартак Хавьер Рибалта Томаш Амарал Гильермо Абаскаль
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится