- Хочу ли в Европу? Хочу себя зарекомендовать, чтобы обратили внимание. Я уже в большом клубе, мне очень нравится в ЦСКА. Если позже будет вариант в хорошем клубе Европы, я бы хотел попробовать. Без разницы на деньги. Я свое заработаю.
Тамерлан Мусаев, играющий на позиции центрального нападающего, перебрался в ЦСКА из калининградской "Балтики" в январе этого года. Действующий контракт 23-летнего форварда с московским клубом рассчитан до лета 2028 года. В текущем сезоне игрок провел за "армейцев" 16 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и дважды ассистировал на гол партнерам.
Источник: Спортс
Нападающий ЦСКА Мусаев: я бы хотел попробовать себя в Европе. Без разницы на деньги, я свое заработаю
Форвард московского ЦСКА Тамерлан Мусаев признался, что хотел бы поиграть в Европе.
Фото: ПФК ЦСКА