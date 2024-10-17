Свищев: мы возобновили работу по возвращению пива на стадионы

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о запрете на продажу пива на футбольных стадионах.

Фото: "РИА Новости"





Запрет на продажу пива на футбольных стадионах России был введен в 2005 году, запрет был приостановлен в 2018 году, когда в России проводился чемпионат мира. Напомним, что на данный момент в Российской Премьер-Лиге также действует закон о Fan ID, который обязывает каждого болельщика делать паспорт болельщика для прохода на стадион. Fan ID появился в российском футболе летом 2022 года.



Ранее президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев поддержал возобновление продажи пива на футбольных стадионах. "Мы возобновили работу по возвращению пива на стадионы. Это хороший инструмент для привлечения дополнительного финансирования. Мы уже говорили по этому вопросу с министром спорта, снова активизировали работу в данном направлении", - цитирует Свищева "ТАСС" Запрет на продажу пива на футбольных стадионах России был введен в 2005 году, запрет был приостановлен в 2018 году, когда в России проводился чемпионат мира. Напомним, что на данный момент в Российской Премьер-Лиге также действует закон о Fan ID, который обязывает каждого болельщика делать паспорт болельщика для прохода на стадион. Fan ID появился в российском футболе летом 2022 года.Ранее президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев поддержал возобновление продажи пива на футбольных стадионах.