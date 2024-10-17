"Мы возобновили работу по возвращению пива на стадионы. Это хороший инструмент для привлечения дополнительного финансирования. Мы уже говорили по этому вопросу с министром спорта, снова активизировали работу в данном направлении", - цитирует Свищева "ТАСС".
Запрет на продажу пива на футбольных стадионах России был введен в 2005 году, запрет был приостановлен в 2018 году, когда в России проводился чемпионат мира. Напомним, что на данный момент в Российской Премьер-Лиге также действует закон о Fan ID, который обязывает каждого болельщика делать паспорт болельщика для прохода на стадион. Fan ID появился в российском футболе летом 2022 года.
Ранее президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев поддержал возобновление продажи пива на футбольных стадионах.
Свищев: мы возобновили работу по возвращению пива на стадионы
Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о запрете на продажу пива на футбольных стадионах.
Фото: "РИА Новости"