Напомним, сборная России провела в этом месяце тренировочный сбор, но без проведения товарищеских матчей. Сафонов в расположении национальной команды не ездил.
- Есть ли понимание, что будет вызван в ноябре? Зависит от отрезка до следующих матчей. Позже примем решение.
Да, Матвей Сафонов будет вызван на ноябрьский сбор, - сказал тренер вратарей сборной России в интервью Metaratings.
Национальная команда в октябре должна была сыграть со сборной Пакистана, но встреча в итоге была отменена. Свой последний матч сборная России провела в начале сентября - тогда коллектив Валерия Карпина на выезде разгромил команду Вьетнама со счетом 3:0.
Сафонов является игроком "ПСЖ" с минувшего лета, во французский клуб он перешел из "Краснодара" за 20 млн евро. В активе 25-летнего вратаря три матча за "ПСЖ", которых он пропустил два мяча.
Тренер вратарей сборной России Кафанов сообщил, что голкипер "ПСЖ" Сафонов будет вызван на ноябрьский сбор
Виталий Кафанов сообщил, что вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов будет вызван на ноябрьский сбор национальной команды.
Фото: ФК "ПСЖ"