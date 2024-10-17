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Тренер вратарей сборной России Кафанов сообщил, что голкипер "ПСЖ" Сафонов будет вызван на ноябрьский сбор

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Виталий Кафанов сообщил, что вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов будет вызван на ноябрьский сбор национальной команды.
Фото: ФК "ПСЖ"
Напомним, сборная России провела в этом месяце тренировочный сбор, но без проведения товарищеских матчей. Сафонов в расположении национальной команды не ездил.

- Есть ли понимание, что будет вызван в ноябре? Зависит от отрезка до следующих матчей. Позже примем решение.

Да, Матвей Сафонов будет вызван на ноябрьский сбор, - сказал тренер вратарей сборной России в интервью Metaratings.

Национальная команда в октябре должна была сыграть со сборной Пакистана, но встреча в итоге была отменена. Свой последний матч сборная России провела в начале сентября - тогда коллектив Валерия Карпина на выезде разгромил команду Вьетнама со счетом 3:0.

Сафонов является игроком "ПСЖ" с минувшего лета, во французский клуб он перешел из "Краснодара" за 20 млн евро. В активе 25-летнего вратаря три матча за "ПСЖ", которых он пропустил два мяча.

Виталий Кафанов Матвей Сафонов ПСЖ Сборная России
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