Об этом сообщил Сергей Овчинников, в прошлом известный футболист "Локомотива" и сборной России.
- Мы приглашаем в качестве спикеров не только Абаскаля, но и всех действующих тренеров, в том числе и иностранных. Самое важное, чтобы в данный момент это был практикующий специалист. Это гораздо лучше, чем давать теорию. Чем больше будет таких спикеров, которые могут не только рассказать, но и показать, тем лучше, - сказал Овчинников, занимающий должность заместителя главы отдела подготовки тренеров РФС.
Отвечая на вопрос, кого из иностранных тренеров РФС еще приглашал, Овчинников назвал фамилию Гвардиолы.
- Мы очень хотели пригласить Гвардиолу. Мы вышли на него, разговаривали по этому поводу, но в силу определенных обстоятельств он сказал, что сейчас не время, а потом с удовольствием сделает это, - передает слова Овчинникова Sport24.
Напомним, в конце сентября Абаскаль, в прошлом сезоне покинувший московский "Спартак", приезжал в Москву, чтобы принять участие в очном модуле обучения Академии РФС по одной из программ УЕФА. Испанский специалист стал участником круглого стола.
53-летний Гвардиола возглавляет "Манчестер Сити" с 2016 года. Английский клуб под его руководством шесть раз становился чемпионом АПЛ и побеждал в Лиге чемпионов. Контракт тренера с "Манчестер Сити" истекает летом следующего года.
В РФС сообщили, что пригласили главного тренера "Манчестер Сити" Гвардиолу вести тренерские курсы
РФС пригласил наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу вести тренерские курсы в академии тренеров.
Фото: ФК "Манчестер Сити"