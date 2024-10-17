- Как бы описал судейство? Непонятно, неоднозначно, странно. Нужен ли ВАР? Не знаю, на самом деле, хуже или лучше с ним. Давайте не будем об этом говорить… Боюсь, что меня будут топить? Не боюсь, просто о чём говорить? В одной игре судят так, в другой – вот так, в третьей – вообще по-другому. Одной линии нет! - цитирует хавбека "Ростова" "РБ Спорт".
Коллектив Валерия Карпина в текущем сезоне заработал 12 очков и располагается на девятой строчке в таблице РПЛ. На счету Глебова 11 матчей за клуб, в которых он один раз отметился забитым мячом.
Следующим соперником "Ростова" в РПЛ станет "Пари НН", матч пройдет в Нижнем Новгороде 19 октября, начало игры запланировано на 14:00 мск.
"Непонятно, неоднозначно, странно". Футболист "Ростова" Глебов высказался о судействе в РПЛ
Данил Глебов, футболист "Ростова", высказался о судействе в Российской Премьер-лиге.
Фото: ФК "Ростов"