"Команде не хватает атакующей мощи, хотя Николсон сейчас воскрес. Обычно "Спартак" забивал больше всех. Сейчас этого не происходит. Команда стала меньше пропускать, но забивают тоже мало. Хотелось бы видеть много голов в исполнении красно-белых", - цитирует Шавло "РБ Спорт".
Московский "Спартак" примет возглавляющий турнирную таблицу "Краснодар" в матче 12-го тура чемпионата России. Игра состоится в субботу, 19-го октября. "Спартак" после 11-ти туров занимает 6-е место с 19-ю очками в активе. В минувшем туре красно-белые одержали разгромную победу над "Ростовом" (3:0).
Ямайский форвард Шамар Николсон, который вернулся в "Спартак" минувшим летом после годичной аренды в "Клермоне", забил в ворота "Ростова" 2 мяча. Всего на счету Николсона 3+2 по системе гол+пас в 6-ти матчах текущего сезона в РПЛ и Кубке России.
Шавло: Николсон воскрес. Хотелось бы видеть много голов в исполнении "Спартака"
Экс-гендиректор "Спартака" Сергей Шавло прокомментировал изменения в атакующей игре красно-белых.
Фото: ФК "Спартак" ВКонтакте