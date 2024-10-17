"Что касается сэра Алекса Фергюсона, ему надо сделать такое предложение, от которого он не откажется. Фергюсон же даёт лекции в университетах США. Конечно, сейчас не каждый приедет в Россию из-за текущей ситуации в мире. Но когда всё закончится, почему бы и нет? Я мог бы посодействовать РФС, чтобы он приехал в Россию, это не проблема", - заявил Канчельскис.
Ранее в СМИ появилась информация, что РФС пригласил главного тренера "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолу провести курсы для тренеров в России. Испанец, как сообщается, не исключил такой возможности, но сослался на неподходящее для этого время.
Шотландский специалист сэр Алекс Фергюсон возглавлял "Манчестер Юнайтед" с ноября 1986-го по июнь 2013-го года. Под его руководством команда провела 1490 матчей. С июля 2013-го года Фергюсон является членом правления "красных дьяволов".
Источник: Metaratings
Канчельскис пообещал помочь РФС с организацией лекций сэра Алекса Фергюсона в России
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис заявил о готовности посодействовать проведению лекций экс-наставника "красных дьяволов" Алекса Фергюсона в России.
Фото: официальный сайт "Манчестер Юнайтед"