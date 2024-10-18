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Колыванов считает, что "Акрон" может преподнести сюрприз в матче с "Зенитом"

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Известный российский экс-футболист Игорь Колыванов дал свой комментарий перед матчем 12-го тура РПЛ между "Акроном" и "Зенитом".
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Шансы есть всегда у любой команды, но как ими воспользуется "Акрон"? "Зениту" в этом году сто лет, поэтому клуб хочет выиграть всё. Однако у питерской команды в последнее время были не самые лучшие матчи, а "Акрон" - боевитый и крепкий клуб, который может преподнести сюрприз, - передает слова Колыванова "Чемпионат".

Встреча пройдет сегодня в рамках 12-го тура чемпионата России, арбитр даст стартовый свисток в 18:00 по московскому времени.

Текущий сезон является для "Акрона" первым в РПЛ. В активе тольяттинского клуба 12 очков и восьмая строчка в турнирной таблице. Петербургский коллектив набрал 26 баллов и идет на третьей позиции в чемпионате.

Игорь Колыванов Зенит Акрон
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