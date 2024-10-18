- Не знаю, кто самый яркий, но самый лучший российский футболист, играющий за границей, - Головин, - передает слова Аршавина "РИА Новости".
28-летний Головин является футболистом монегасков с лета 2018 года, перейдя из столичного ЦСКА за 30 миллионов евро. В составе "Монако" полузащитник выходил на поле в 210 матчах и забил 31 гол, сделав при этом 39 результативных передач на партнеров.
Контракт российского футболиста с "Монако" действует до 2029 года.
В текущем сезоне Головин появлялся на поле в пяти матчах в Лиге 1, но не смог забить или ассистировать одноклубникам.
Аршавин назвал лучшего российского футболиста, играющего за границей
Бывший футболист "Зенита" и национальной сборной России Андрей Аршавин назвал лучшего россиянина, выступающего в Европе.
Фото: ФК "Монако"