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Аршавин назвал лучшего российского футболиста, играющего за границей

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Бывший футболист "Зенита" и национальной сборной России Андрей Аршавин назвал лучшего россиянина, выступающего в Европе.
Фото: ФК "Монако"
- Не знаю, кто самый яркий, но самый лучший российский футболист, играющий за границей, - Головин, - передает слова Аршавина "РИА Новости".

28-летний Головин является футболистом монегасков с лета 2018 года, перейдя из столичного ЦСКА за 30 миллионов евро. В составе "Монако" полузащитник выходил на поле в 210 матчах и забил 31 гол, сделав при этом 39 результативных передач на партнеров.

Контракт российского футболиста с "Монако" действует до 2029 года.

В текущем сезоне Головин появлялся на поле в пяти матчах в Лиге 1, но не смог забить или ассистировать одноклубникам.

Андрей Аршавин Александр Головин Монако
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