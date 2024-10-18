"Краснодар" в последнее время выглядел определенно лучше, чем "Спартак". Южане и забивали, и пропускали немало, и очки при этом набирали. "Краснодар" нащупал ниточки своей игры, поймал победный дух. Считаю "быков" фаворитами в этом матче. Думаю, что "Краснодар" выиграет со счетом 2:1", - сказал Терехин.
Чемпионат России возобновится сегодня, 18 октября, после двухнедельной паузы. В 12-м туре "Краснодар" отправится в гости к московскому "Спартаку", встреча пройдет 19 числа на стадионе "Лукойл Арена", стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Краснодарская команда подходит к игре с красно-белыми, занимая лидирующую позицию в чемпионате. Коллектив Мурада Мусаева набрал 27 очков, при этом остается единственным клубом, который еще ни разу не проигрывал в РПЛ.
Московский "Спартак" по итогам 11 туров располагается на шестой позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 19 баллов. Напомним, в прошлом розыгрыше российского чемпионата спартаковцы в родных стенах минимально обыграли "быков" (1:0), на выезде красно-белые потерпели поражение со счетом 0:2.
Источник: "Матч ТВ"
Терехин: "Краснодар" в последнее время выглядел определенно лучше, чем "Спартак"
Бывший российский футболист Владимир Терехин поделился ожиданиями от матча 12-го тура между "Спартаком" и "Краснодаром".
Фото: ФК "Краснодар"