"Спартак" может бороться за тройку, но им не хватает стабильности. Совсем недавно пришёл новый тренер, налаживают связи. Но с их составом должны бороться за медали. В каких-то матчах игра хорошего качества, в каких-то - не своем то, что хотел бы видеть тренерский штаб. Ещё есть над чем работать", - сказал Шешуков.
После 11 туров московский "Спартак", возглавляемый сербский тренером Деяном Станковичем, идет на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 19 очков и отстает от лидеров на восемь баллов. В субботу, 19 октября, красно-белые примут на своем поле идущий на первом месте "Краснодар", матч начнется в 16:30 по московскому времени. В прошлом сезоне спартаковцы в родных стенах обыграли "быков" со счетом 1:0.
Источник: "Чемпионат"
Экс-спартаковец Шешуков: "Спартак" с его составом должен бороться за медали
Бывший игрок "Спартака" Александр Шешуков оценил шансы красно-белых на борьбу за попадание в тройку призеров РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"