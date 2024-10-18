"Что со здоровьем? Не знаю, время покажет", - цитирует Дзюбу "Матч ТВ".
"Зенит" разгромил на выезде "Акрон" (5:0) в матче 12-го тура российской Премьер-лиги. Экс-нападающий "Зенита" Артем Дзюба вышел на поле в стартовом составе против бывшего клуба, но был заменен из-за травмы уже на 7-й минуте встречи.
Победа позволила "Зениту" возглавить таблицу РПЛ с 29-ю очками. На счету "Акрона" осталось 12 очков. Команда занимает 8-е место в таблице.
Дзюба прокомментировал свою травму, из-за которой был заменен на 7-й минуте матча с "Зенитом"
Форвард "Акрона" прокомментировал травму, полученную в матче 12-го тура РПЛ против "Зенита".
Фото: ФК "Акрон"