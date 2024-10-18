"У "Факела" выходят три опытных нападающих, а у нас нет вообще ни одного в номинале. Это, конечно, сложно. Я выпускаю Луну, Лечи сломался. Ну какой Луна нападающий? Это даже как?то забавно звучит: такого роста и без агрессии, без ничего", - цитирует Ташуева "Матч ТВ".
"Ахмат" на своем поле уступил "Факелу" (2:3) в 12-м туре РПЛ. Воронежцы дважды уступали по ходу матча и дважды сравнивали счет, а в компенсированное время вырвали победу. "Факел" завершал матч в численном меньшинстве. На 84-й минуте был удален защитник Макс Дзиов.
Аргентинский новичок "Ахмата" Мауро Луна Диале вышел на замену на 72-й минуте игры. Напомним, летом грозненцы приобрели 25-летнего футболиста у клуба "Унион Санта Фе" за 1.85 миллиона евро. В своей карьере Луна провел 60 матчей на позиции центрального нападающего, забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.
Ташуев: я выпускаю Луну - ну какой Луна нападающий? Это даже смешно звучит: такого роста и без агрессии, без ничего
Главный тренер "Ахмата" Сергей Ташуев пожаловался на нехватку игроков атаки в команде.
Фото: Telegram-канал "Ахмата"