Напомним, "Акрон" в пятницу, 18 октября провел встречу с "Зенитом" в 12-м туре РПЛ и потерпел крупное поражение, пропустив пять безответных мячей. Форвард "Акрона" Дзюба получил травму в самом начале матча и был заменен.
- Конечно, хотелось посмотреть, как он проявит себя в матче. Но сейчас остается ему лишь пожелать здоровья и возвращения. И я всё ещё считаю, что рекорд Кержакова Артём побьет уже в этом сезоне, - передает слова Губерниева "Матч ТВ".
У Александра Кержакова, выступавшего в прошлом за "Динамо" и "Зенит", 233 забитых мяча в РПЛ. У Дзюбы сейчас 230 голов.
36-летний Дзюба в начале сентября заключил контракт с "Акроном" до конца сезона. Футболист провел за тольяттинскую команду пять матчей в РПЛ и забил один мяч.
Губерниев: считаю, что рекорд Кержакова Дзюба побьет уже в этом сезоне
Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался по поводу травмы Артема Дзюбы в игре с "Зенитом".
Фото: ФК "Акрон"