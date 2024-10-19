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Губерниев: считаю, что рекорд Кержакова Дзюба побьет уже в этом сезоне

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Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался по поводу травмы Артема Дзюбы в игре с "Зенитом".
Фото: ФК "Акрон"
Напомним, "Акрон" в пятницу, 18 октября провел встречу с "Зенитом" в 12-м туре РПЛ и потерпел крупное поражение, пропустив пять безответных мячей. Форвард "Акрона" Дзюба получил травму в самом начале матча и был заменен.

- Конечно, хотелось посмотреть, как он проявит себя в матче. Но сейчас остается ему лишь пожелать здоровья и возвращения. И я всё ещё считаю, что рекорд Кержакова Артём побьет уже в этом сезоне, - передает слова Губерниева "Матч ТВ".

У Александра Кержакова, выступавшего в прошлом за "Динамо" и "Зенит", 233 забитых мяча в РПЛ. У Дзюбы сейчас 230 голов.

36-летний Дзюба в начале сентября заключил контракт с "Акроном" до конца сезона. Футболист провел за тольяттинскую команду пять матчей в РПЛ и забил один мяч.

Дмитрий Губерниев Артем Дзюба Кержаков Александр
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