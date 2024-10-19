"Кого обманывать. Ничего страшного в этом нет. Одна-две баночки пива, без перебора, после тяжелой игры даже полезно. Главное - не перебарщивать", - сказал Мостовой.
Нападающий "Зенита" Максим Глушенков в интервью СМИ признался, что может выпить пива после матча, он назвал норму употребления - два стакана по 0,5 литра. Председатель правления "Зенита" Александр Медведев отметил, что в мире широко распространена практика восстановления водного баланса после игр с помощью пива. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, комментируя слова Глушенкова, заявил, что футболист не должен рассказывать об алкоголе всей стране.
Источник: Sport24
Андрей Мостовой - о словах Глушенкова по поводу пива: ничего страшного в этом нет, главное - не перебарщивать
Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой прокомментировал слова своего одноклубника Максима Глушенкова об употреблении пива после матчей.
Фото: ФК "Зенит"