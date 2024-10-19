"Мне интересна работа Станковича. Он хорошо начал. Но "Спартак" — это всегда борьба за первое место. Посмотрим, какое место займет в итоге команда. Но сейчас "Спартак" неплохой. Живой", - цитирует Семина "РБ Спорт".
Сербский специалист Деян Станкович был назначен главным тренером московского "Спартака" этим летом, ранее он работал в венгерском "Ференцвароше" и сербской "Црвене Звезде".
После 11-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на 6-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 19-ю набранными очками в своем активе. Сегодня, 19-го октября, команда Деяна Станковича сыграет на своем поле с "Краснодаром" в 12-м туре чемпионата России. Напомним, что быки занимают 2-е место в турнирной таблице с 27-ю очками.
Семин: мне интересна работа Станковича, он хорошо начал
Экс-тренер "Локомотива" высказался о работе главного тренера московского "Спартака" Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"