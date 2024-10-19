Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Нижний Новгород
1 - 1 1 1
РостовЗавершен
Спартак
16:30
КраснодарНе начат
Химки
0 - 0 0 0
Локомотив1 тайм
Динамо Мх
19:00
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сочи
17:00
РодинаНе начат
Ротор
17:00
КАМАЗНе начат
Черноморец
17:00
НефтехимикНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тоттенхэм
4 - 1 4 1
Вест ХэмЗавершен
Саутгемптон
17:00
ЛестерНе начат
Ньюкасл
17:00
БрайтонНе начат
Манчестер Юнайтед
17:00
БрентфордНе начат
Фулхэм
17:00
Астон ВиллаНе начат
Ипсвич
17:00
ЭвертонНе начат
Борнмут
19:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
4 - 0 4 0
Эспаньол2 тайм
Осасуна
17:15
БетисНе начат
Жирона
19:30
Реал СосьедадНе начат
Сельта
22:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Комо
0 - 1 0 1
Парма1 тайм
Дженоа
0 - 0 0 0
Болонья1 тайм
Милан
19:00
УдинезеНе начат
Ювентус
21:45
ЛациоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
16:30
РБ ЛейпцигНе начат
Байер
16:30
АйнтрахтНе начат
Боруссия М
16:30
ХайденхаймНе начат
Фрайбург
16:30
АугсбургНе начат
Хоффенхайм
16:30
БохумНе начат
Бавария
19:30
ШтутгартНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Брест
18:00
РеннНе начат
Сент-Этьен
20:00
ЛансНе начат
ПСЖ
22:00
СтрасбургНе начат

Семин: мне интересна работа Станковича, он хорошо начал

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-тренер "Локомотива" высказался о работе главного тренера московского "Спартака" Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"
"Мне интересна работа Станковича. Он хорошо начал. Но "Спартак" — это всегда борьба за первое место. Посмотрим, какое место займет в итоге команда. Но сейчас "Спартак" неплохой. Живой", - цитирует Семина "РБ Спорт".

Сербский специалист Деян Станкович был назначен главным тренером московского "Спартака" этим летом, ранее он работал в венгерском "Ференцвароше" и сербской "Црвене Звезде".

После 11-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на 6-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 19-ю набранными очками в своем активе. Сегодня, 19-го октября, команда Деяна Станковича сыграет на своем поле с "Краснодаром" в 12-м туре чемпионата России. Напомним, что быки занимают 2-е место в турнирной таблице с 27-ю очками.

Юрий Семин Спартак Деян Станкович
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится