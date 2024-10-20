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Силкин: Галицкий оказался прав, когда убрал Ивича

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Бывший главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин высказался о победе "Краснодара" над московским "Спартаком" в матче 12-го тура РПЛ сезона-2024/25.
Фото: ФК "Краснодар"
"Краснодар" — чемпион, больше нечего сказать сейчас. Они просто вышли и без особых проблем переиграли "Спартак". Абсолютно заслуженная победа, можно только поздравить болельщиков "Краснодара". Получается, Галицкий оказался прав, когда убрал Ивича и вернул Мусаева", - приводит слова Силкина "РБ Спорт".

19 октября в Москве состоялся матч 12-го тура чемпионата России по футболу сезона-2024/25, в котором встретились "Спартак" и "Краснодар". Со счётом 3:0 победу одержали "быки".

Главным тренером "Краснодара" является Мурад Мусаев. Его назначили на эту должность 14 марта 2024 года. До него с января 2023 года чёрно-зелёных возглавлял сербский специалист Владимир Ивич. Он был уволен, когда "Краснодар" после 20 туров занимал второе место в турнирной таблице и отставал от лидирующего "Зенита" на 1 очко.

Сергей Силкин Краснодар Спартак Владимир Ивич Мурад Мусаев
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