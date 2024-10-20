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Мусаев - о победе над "Спартаком": 3:0, наверное, не совсем по делу

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Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев ответил на вопрос, что "быки" обыграли все московские команды тактикой высокого прессинга.
Фото: ФК "Краснодар"
"От соперника тактика меняется. "Спартак"... Помните, им "Оренбург" забил так, "Динамо"? "Спартак" хочет играть с мячом через центр, через Умярова. Сегодня 3:0, наверное, не совсем по делу. Матчи с московскими командами были 50 на 50. Думаю, ситуация в раздевалке дает нам шанс переломить эти матчи. Но это тонкая материя, ее нужно беречь", - приводит слова Мусаева "СЭ".

"Краснодар" встретился с московским "Спартаком" в рамках 12-го тура чемпионата России по футболу сезона-2024/25. Встреча завершилась победой подопечные Мурада Мусаева со счётом 3:0.

Счёт на 8-й минуте открыл Ленини. На 45-й минуте Виктор Са удвоил преимущество гостей. А в компенсированное ко второму тайму время мяч в свои ворота отправил спартаковец Медина.

Таким образом, "Краснодар" набрал 30 очков и продолжил находиться на вершине турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.

Краснодар Мурад Мусаев Спартак
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