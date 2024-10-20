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Таранов: ЦСКА набирает обороты и закрепляется в турнирной таблице

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Бывший российский футболист Иван Таранов высказался об игре московского ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
"ЦСКА набирает обороты. По матчу в Махачкале я изначально предполагал, что будет непросто. "Динамо" очень неплохо проводит домашние матчи. Я чувствовал, что лёгкой прогулки у ЦСКА не получится — так и вышло. За минимальным преимуществом армейцы победили. Но ЦСКА закрепляется в таблице, взял нужные три очка. Думаю, с уверенностью будут продолжать дальше", - цитирует Таранова "Чемпионат".

Вчера, 19-го октября, московский ЦСКА одержал выездную победу над махачкалинским "Динамо" в 12-м туре Российской Премьер-Лиги со счетом 1:0, единственный забитый мяч на свой счет записал Тамерлан Мусаев. В 13-м туре чемпионата России "армейцы" сыграют на своем поле с воронежским "Факелом". После 12-ти сыгранных туров московский клуб располагается на 4-й строчке в турнирной таблице РПЛ с 23-мя набранными очками.

Команда Марко Николича после 5-ти сыгранных туров располагается на первом месте в группе C Кубка России с 11-ю очками. Напомним, что "армейцы" играют в одном квартете с грозненским "Ахматом", "Краснодаром" и "Пари НН". ЦСКА обеспечил для себя досрочный выход в плей-офф турнира.

Иван Таранов ЦСКА
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