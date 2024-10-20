- Нога заболела еще в первом тайме — удар был по бедру. Думал, выйду на второй тайм, разбегаюсь. Вышел — заболело чуть пониже еще. Так что не знаю, посмотрим завтра. Надеюсь, все будет хорошо.
Московское "Динамо" разгромило казанский "Рубин" в матче 12-го тура РПЛ со счетом 4:0. Нападающий Константин Тюкавин отличился в этой игре одним забитым мячом, реализовав одиннадцатиметровый на четвертой минуте встречи. Отметим, этот гол стал пятым для форварда в текущем розыгрыше чемпионата России.
Источник: "Матч ТВ"
"Нога заболела еще в первом тайме". Тюкавин рассказал о повреждении в матче с "Рубином"
Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин рассказал о полученном повреждении в матче 12-го тура РПЛ против "Рубина" (4:0).
Фото: ФК "Динамо"