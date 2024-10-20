- Думаю, сказалась разница в исполнительском мастерстве. У нас было достаточно много атак, и мы просто подарили два пенальти в первом тайме. Ты начинаешь проигрывать 0:2, хотя весь тайм был очень?очень неплохой и по содержанию, и по тому, как мы переходили в атаку. Но подарки, которые мы сделали такой команде, как "Динамо", с такими исполнителями впереди, как Тюкавин, Бителло, Нгамале и все остальные игроки, — это чревато последствиями.
Сегодня, 20 октября, состоялся матч в рамках 12-го тура российской Премьер-лиги между казанским "Рубином" и московским "Динамо". Игра проходила в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе и завершилась разгромной победой столичной команды со счетом 4:0. Забитыми мячами отметились нападающие Константин Тюкавин, Аргур Гомес, Ярослав Гладышев и защитник Фабиан Бальбуэна. Это поражение стало уже пятым для команды Рашида Рахимова в нынешнем чемпионате России.
На данный момент "Рубин" находится на 7-й строчке в турнирной таблице РПЛ. Казанцы набрали 15 очков. Отрыв от зоны стыковых матчей составляет четыре балла. От лидирующей тройки рубиновые отстают на 12 очков.
Источник: "Матч ТВ"
Рахимов - о 4:0 от "Динамо": сказалась разница в исполнительском мастерстве
Наставник "Рубина" Рашид Рахимов высказался о разгромном поражении от московского "Динамо" в матче 12-го тура РПЛ (0:4).
Фото: ФК "Рубин"