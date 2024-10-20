"Он должен забить столько же, сколько в свое время забивал Артем Дзюба в "Зените". На текущий момент я не думаю, что он сможет эту конкуренцию [у Кассьерры и Лусиано - прим. ред.] выиграть. До зимней паузы так точно. Если только в межсезонье хорошо подготовится, то тогда, может быть. Чтобы конкурировать на данном уровне, нужно превосходить своего оппонента, чтобы играть. А он не только не превосходит, а полностью уступает на сегодняшний момент", - приводит слова Хомухи "Спорт День за Днем".
Александр Соболев стал игроком петербургского "Зенита" в августе 2024 года. Сине-бело-голубые выкупили его за 10 млн евро у московского "Спартака", в составе которого форвард провёл 4,5 года.
С момента своего перехода 27-летний форвард принял участие в 7 официальных матчах, в которых отметился одним забитым голом, одной результативной передачей, а также получил две жёлтые карточки.
Артём Дзюба выступал за "Зенит" в 2015-2022 гг. За это время нападающий в составе петербургского клуба принял участие в 249 официальных матчах, в которых забил 108 голов и отдал 70 голевых передач.
Хомуха: Соболев должен забить столько же, сколько в "Зените" забивал Дзюба
Бывший главный тренер молодёжной сборной России по футболу Дмитрий Хомуха поделился своими ожиданиями от выступления нападающего Александра Соболева в составе петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"