"Я согласен с тем, что он переоценен. С другой стороны, получается, что он один тащит команду. А стоит его накрыть, и все. В матче с "Краснодаром" против него была четко выстроена игра. На нем всегда висел футболист соперника, причем с подстраховкой. Это говорит о том, что игрок-то хорошего уровня, но не суперзвезда, которая спустилась с небес", - приводит слова Непомнящего "Евро-Футбол.Ру".
Эсекьель Барко стал игроком московского "Спартака" в июле 2024 года. Его выкупили у аргентинского клуба "Ривер Плейт" за 14 млн евро. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 12 млн евро. Контракт между аргентинским футболистом и красно-белыми заключён на срок до конца сезона-2024/25.
С момента своего перехода Барко принял участие в составе "Спартака" в 14 официальных матчах, в которых он сумел 6 раз поразить ворота соперников и 4 раза отметиться результативными передачами. Кроме того, аргентинец получил одну жёлтую карточку.
Непомнящий: Барко переоценен. Он не суперзвезда, которая спустилась с небес
Бывший главный тренер томской "Томи" Валерий Непомнящий рассказал, есть ли у него ощущение, что полузащитник московского "Спартака" Экекьель Барко переоценён.
Фото: ФК "Спартак"