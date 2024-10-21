24-летний полузащитник московского "Спартака" Данил Пруцев недоволен своим игровым временем в составе красно-белых и может рассматривать вариант ухода из клуба в случае сохранения текущей ситуации, сообщают СМИ.
При этом, по данным источника, в "Спартаке" хотели бы сохранить трансфер Пруцева, поэтому в случае его перехода в другой клуб более вероятным является вариант с арендой.
В текущем сезоне на счету хавбека 192 игровые минуты в 5 матчах Российской премьер-лиги (1 забитый мяч) и 405 игровых минут в 5 матчах Кубка России.
Источник: Metaratings.ru
Metaratings: Пруцев недоволен игровым временем и может покинуть "Спартак"
По информации СМИ, полузащитник московского "Спартака" Данил Пруцев может рассматривать вариант ухода из клуба в ближайшее трансферное окно.
Фото: ФК "Спартак"