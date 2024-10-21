- Удивлён тем, как после замены повёл себя Барко. Не понял, на кого он зол, кроме себя? Дело не в том, что ты ударил по сумкам, ты же показываешь неуважение к персоналу. Правильно Станкович пошел и высказал ему. Злиться на себя надо - за то, как матч отыграл, - цитирует Шалимова "РБ Спорт".
Аргентинский полузащитник "Спартака" Эсекьель Барко был заменён на 83-й минуте домашнего матча 12 тура РПЛ с "Краснодаром" (0:3) при счёте 0:2 и по пути на скамейку запасных пнул медицинскую сумку врачей своей команды.
Ранее стало известно, что КДК РФС не планирует рассматривать этот инцидент на очередном заседании.
КДК РФС не будет рассматривать поведение хавбека "Спартака" Барко после замены в игре с "Краснодаром"
Шалимов: удивлён тем, как после замены в матче "Спартак" - "Краснодар" повёл себя Барко. Злиться надо на себя
Экс-хавбек "Спартака" и экс-главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов высказался о поведении хавбека красно-белых Эсекьеля Барко после замены в матче с чёрно-зелёными (0:3).
Фото: ФК "Спартак"