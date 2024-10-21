"Никаких иллюзий по поводу Станковича не было. В начале сезона обыграли несколько команд из нижней половины таблицы, а это не показатель. Клуб уровня "Спартака" должен обыграть таких соперников в любом состоянии. "Спартак" опять пригласил тренера наугад, а теперь выбыл из борьбы за титул уже после трети чемпионата", - цитирует Смородскую "РБ Спорт".
Деян Станкович возглавил московский "Спартак" этим летом, ранее специалист был главным тренером венгерского "Ференцвароша" и сербской "Црвены Звезды". В 12-м туре чемпионата России красно-белые на своем поле уступили "Краснодару" со счетом 0:3, забитыми мячами в той встрече отметились Кевин Ленини, Виктор Са и Хесус Медина (автогол).
После 12-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на 6-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и имеют в своем активе 19 набранных очков. В воскресенье, 27-го октября, команда Деяна Станковича сыграет на выезде с "Пари НН", который занимает 11-е место с 12-ю очками.
Смородская: никаких иллюзий по поводу Станковича не было, "Спартак" вновь пригласил тренера наугад
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о главном тренере "Спартака" Деяне Станковиче.
Фото: ФК "Спартак"