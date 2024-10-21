Гурцкая раскритиковал спортивного директора красно-белых Томаша Амарала за его летнюю трансферную политику.
- Расскажу, зачем Станкович так сделал (захотел купить Миенти Абену). В "Спартаке" есть Амарал, которые ничего не предлагал. Станкович возглавил "Спартак", смотрит на Дуарте, Чернова и Маслова и вспоминает: "У меня был Абена, который лучше их намного". Станкович просит купить защитника, "Спартак" ведет переговоры с несколькими игроками, замахивается на тех защитников, которые должны играть в Лиге чемпионов. Естественно, все проваливается.
Потом Станкович говорит, что через неделю стартует чемпионат и возьмите хотя бы Абену за миллион. Все. Здесь нет вины Станковича. Это очередной косяк Амарала. Вопросы не должны быть к Станковичу. Наверняка в июле "Спартак" не думал брать никакого Абену, а хотел взять какого-нибудь ван Дейка. А в конце августа - все, - рассказал Гурцкая на YouTube-канале "Это футбол, брат!".
Абена пополнил состав "Спартака" в летнее трансферное окно, до этого футболист играл в "Ференцвароше" под руководством Деяна Станковича. Также летом красно-белые подписали вингера Маркиньса, который также выступал за венгерский клуб при сербском специалисте.
Агент Гурцкая раскритиковал спортивного директора "Спартака"
Футбольный агент Тимур Гурцкая подверг критике руководство столичного "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"