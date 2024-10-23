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Митрофанов: Пьянич покажет миру, что в России безопасно

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Максим Митрофанов, генеральный секретарь РФС, дал свой комментарий по поводу перехода в ЦСКА полузащитника Миралема Пьянича.
Фото: ПФК ЦСКА
- Он перешёл к нам в футбол - пусть будет неким послом, который покажет миру, что в России безопасно, всё хорошо, можно играть. Это надо использовать, - цитируют Митрофанова "Известия".

Пьянич стал игроком столичного ЦСКА в сентябре, подписав с клубом однолетнее соглашение с возможностью продления еще на один сезон.

34-летний босниец принял участие в двух матчах за ЦСКА в Кубке России и сделал один ассист. Также Пьянич дважды появлялся на поле в РПЛ (в общей сложности 36 минут), но не отметился голевыми действиями.

Максим Митрофанов Миралем Пьянич ЦСКА
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