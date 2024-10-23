- Он перешёл к нам в футбол - пусть будет неким послом, который покажет миру, что в России безопасно, всё хорошо, можно играть. Это надо использовать, - цитируют Митрофанова "Известия".
Пьянич стал игроком столичного ЦСКА в сентябре, подписав с клубом однолетнее соглашение с возможностью продления еще на один сезон.
34-летний босниец принял участие в двух матчах за ЦСКА в Кубке России и сделал один ассист. Также Пьянич дважды появлялся на поле в РПЛ (в общей сложности 36 минут), но не отметился голевыми действиями.
Митрофанов: Пьянич покажет миру, что в России безопасно
Максим Митрофанов, генеральный секретарь РФС, дал свой комментарий по поводу перехода в ЦСКА полузащитника Миралема Пьянича.
Фото: ПФК ЦСКА