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Сперцян: Козлов - очень талантливый парень, выходит на поле и творит

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Футболист "Краснодара" Эдуард Сперцян оценил игру своего одноклубника Данилы Козлова, который перебрался в команду минувшим летом.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Даня Козлов - очень талантливый парень. Он очень много работает и трудится. Все ребята в команде стараются подсказывать и помогать ему, так как он ещё достаточно молод, а он потом выходит на поле и творит, - передает слова Сперцяна Legalbet.ru.

19-летний Козлов в этом сезоне провел за "Краснодар" пять матчей в Кубке России и забил один гол. Также на счету полузащитника 10 матчей за "быков" в РПЛ, но без результативных действий.

"Краснодар" является лидером в турнирной таблице, имея в своем активе 30 баллов. Следом за "быками" идут "Зенит" и "Локомотив".

Следующим соперником "Краснодара" в РПЛ станут "Крылья Советов", игра пройдет 28 октября и начнется в 18:30 мск.

Эдуард Сперцян Данила Козлов Краснодар
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