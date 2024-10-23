- Даня Козлов - очень талантливый парень. Он очень много работает и трудится. Все ребята в команде стараются подсказывать и помогать ему, так как он ещё достаточно молод, а он потом выходит на поле и творит, - передает слова Сперцяна Legalbet.ru.
19-летний Козлов в этом сезоне провел за "Краснодар" пять матчей в Кубке России и забил один гол. Также на счету полузащитника 10 матчей за "быков" в РПЛ, но без результативных действий.
"Краснодар" является лидером в турнирной таблице, имея в своем активе 30 баллов. Следом за "быками" идут "Зенит" и "Локомотив".
Следующим соперником "Краснодара" в РПЛ станут "Крылья Советов", игра пройдет 28 октября и начнется в 18:30 мск.
Сперцян: Козлов - очень талантливый парень, выходит на поле и творит
Футболист "Краснодара" Эдуард Сперцян оценил игру своего одноклубника Данилы Козлова, который перебрался в команду минувшим летом.
Фото: Официальный сайт РПЛ