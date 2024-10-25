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Канчельскис: у Галактионова и игроков "Локомотива" горят глаза

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В прошлом футболист сборной России Андрей Канчельскис дал свой комментарий по поводу выступления "Локомотива" в этом сезоне.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Давайте доживём до конца сезона, прежде чем называть Галактионова лучшим тренером РПЛ. Неважно, как начнёшь. Важно, как закончишь. "Локомотив" сейчас выглядит здорово, команда отлично играет. У Галактионова и футболистов горят глаза. Это показатель, - передает слова бывшего игрока "Манчестер Юнайтед" Metaratings.

"Железнодорожники" в 12 турах набрали 27 баллов и идут на третьем месте в таблице, отставая от лидирующего "Краснодара" на три очка. На втором месте идет "Зенит", у которого 29 баллов. Следующим соперником "Локомотива" станет "Зенит", встреча пройдет 27 октября, старт игры - в 19:30 по столичному времени.

Андрей Канчельскис Локомотив
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