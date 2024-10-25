"Виллиан Жозе точно не будет потерей для "Спартака". Кто-то наблюдал и смотрел за Жозе из "Спартака", поэтому не верю, что он за короткий срок смог набрать лишние килограммы, которых у него очень много. Ему очень сложно их скинуть и привести себя в порядок. Это странновато для профессионального футболиста", - сказал Кечинов.
Бразильский нападающий Виллиан Жозе перешел в московский "Спартака" этим летом из испанского "Бетиса". Согласно данным, размещенным на интернет-портале Transfermarkt, красно-белые отдали за 32-летнего бразильца 2 миллиона евро. Жозе провел 11 матчей во всех турнирах и пока забил один гол. Контракт с нападающим действует до 30 июня 2026 года.
По итогам 12 туров "Спартак" идет на шестом месте в таблице Российской Премьер-Лиги, команда Деяна Станковича набрала 19 очков и отстаёт от лидера на 11 баллов. В следующем туре красно-белые отправятся в Нижний Новгород, где сыграют с "Пари НН". Встреча состоится 27 октября, начало - в 14:15 по московскому времени.
Источник: "Чемпионат"
Кечинов - о форварде "Спартака" Жозе: ему очень сложно скинуть лишине килограммы и привести себя в порядок
Фото: ФК "Спартак"