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Кечинов - о форварде "Спартака" Жозе: ему очень сложно скинуть лишине килограммы и привести себя в порядок

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Бывший футболист "Спартака" Валерий Кечинов высказался о нападающем красно-белых Виллиане Жозе.
Фото: ФК "Спартак"
"Виллиан Жозе точно не будет потерей для "Спартака". Кто-то наблюдал и смотрел за Жозе из "Спартака", поэтому не верю, что он за короткий срок смог набрать лишние килограммы, которых у него очень много. Ему очень сложно их скинуть и привести себя в порядок. Это странновато для профессионального футболиста", - сказал Кечинов.

Бразильский нападающий Виллиан Жозе перешел в московский "Спартака" этим летом из испанского "Бетиса". Согласно данным, размещенным на интернет-портале Transfermarkt, красно-белые отдали за 32-летнего бразильца 2 миллиона евро. Жозе провел 11 матчей во всех турнирах и пока забил один гол. Контракт с нападающим действует до 30 июня 2026 года.

По итогам 12 туров "Спартак" идет на шестом месте в таблице Российской Премьер-Лиги, команда Деяна Станковича набрала 19 очков и отстаёт от лидера на 11 баллов. В следующем туре красно-белые отправятся в Нижний Новгород, где сыграют с "Пари НН". Встреча состоится 27 октября, начало - в 14:15 по московскому времени.

Источник: "Чемпионат"

Валерий Кечинов Виллиан Жозе Спартак
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