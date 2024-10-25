"Предстоящий матч является для нас одной из ключевых игр первой половины чемпионата России. Так как москвичи сейчас идут вверху, то это будет принципиальный матч и для нас, и для них. Мы должны максимально выложиться и добиться положительного результата", - сказал Чистяков.
Матч "Зенита" и "Локомотива" пройдет в это воскресенье, 27 октября, на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. Встречу обслужит судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым, на VAR будут работать Сергей Иванов и Роман Сафьян.
Сине-бело-голубые подходят к игре с "железнодорожниками", занимая второе место в таблице РПЛ, в активе команды 29 очков. "Локомотив" набрал 27 баллов и занимает третью строчку. Напомним, в прошлом сезоне подопечные Михаила Галактионова дважды обыгрывали команду Сергея Семака - 3:1 дома и 2:1 на выезде.
Источник: Metaratings
Игрок "Зенита" Чистяков: матч с "Локомотивом" является одной из ключевых игр первой половины чемпионата
Защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ с московским "Локомотивом".
Фото: ФК "Зенит"