Напомним, несколько лет назад боснийский футболист заявил о нежелании играть против сборной России в товарищеском матче. На днях Пьянич принес извинения за свои слова и выразил надежду, что российские клубы и национальная команда в скором времени вернутся к участию в европейских турнирах.
- Он сейчас приехал в Россию и увидел ситуацию своими глазами. Человек может изменить мнение, когда получит полную информацию. Видимо, это нормально, - цитирует Танасиевича "Чемпионат".
Пьянич принял участие в четырех матчах ЦСКА и отметился одним голевым пасом. Его контракт с "армейцами" действует до лета следующего года.
Танасиевич: Пьянич приехал в Россию и увидел ситуацию своими глазами
Йован Танасиевич, скаут столичного "Динамо", прокомментировал переход в ЦСКА полузащитника Миралема Пьянича.
Фото: ПФК ЦСКА