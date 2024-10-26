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Танасиевич: Пьянич приехал в Россию и увидел ситуацию своими глазами

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Йован Танасиевич, скаут столичного "Динамо", прокомментировал переход в ЦСКА полузащитника Миралема Пьянича.
Фото: ПФК ЦСКА
Напомним, несколько лет назад боснийский футболист заявил о нежелании играть против сборной России в товарищеском матче. На днях Пьянич принес извинения за свои слова и выразил надежду, что российские клубы и национальная команда в скором времени вернутся к участию в европейских турнирах.

- Он сейчас приехал в Россию и увидел ситуацию своими глазами. Человек может изменить мнение, когда получит полную информацию. Видимо, это нормально, - цитирует Танасиевича "Чемпионат".

Пьянич принял участие в четырех матчах ЦСКА и отметился одним голевым пасом. Его контракт с "армейцами" действует до лета следующего года.

Йован Танасиевич Миралем Пьянич ЦСКА
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