- Никак не отношусь. Иностранцы не должны играть за другие сборные, - передает слова Танасиевича "Чемпионат".
Ранее стало известно, что бразильский футболист "Зенита" официально стал гражданином России и в скором времени перестанет считаться легионером.
30-летний защитник является игроком петербургской команды с 2019 года. Всего на счету футболиста 198 матчей за клуб с берегов Невы и семь забитых мячей. Контракт Сантоса с "Зенитом" действует до 2027 года.
Скаут московского "Динамо" Танасиевич - о гражданстве Сантоса: иностранцы не должны играть за другие сборные
Скаут московского "Динамо" Йован Танасиевич рассказал, как относится к получению российского гражданства футболистом "Зенита" Дугласом Сантосом.
Фото: ФК "Зенит"