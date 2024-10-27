"Эмоционально все рады, что Квинси вернулся на поле, забил гол и обеспечил команде победу. Глубоко оценивать игру Промеса не буду — для этого есть тренеры и статистика. Он — профессиональный футболист, и его задача прогрессировать. Мы долго ждали Промеса, и понимаем, что это сильнейший игрок. Квинси не надо как Соболеву набирать форму семь игр. Это профессионал высокого уровня", - приводит слова Чебану Sport24.
26 октября Квинси Промес дебютировал в составе футбольного клуба "Дубай Юнайтед" в матче 4-го тура второго дивизиона чемпионата ОАЭ. Встреча завершилась победой новой команды бывшего игрока московского "Спартака" со счётом 3:1. 32-летний футболист сумел забить гол на 35-й минуте встречи.
Квинси Промес начал выступать за "Дубай Юнайтед" в связи с тем, что ему на данный момент запрещён выезд за пределы ОАЭ. В настоящее время рассматривается дело об его экстрадиции в Нидерланды из-за вынесенного судом в его отношении обвинительного приговора по двум уголовным делам.
Александр Соболев в августе перешёл из "Спартака" в "Зенит". За 8 матчей в составе петербургского клуба нападающий забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.
Гендиректор "Дубай Юнайтед": Промес - сильнейший игрок и профессионал, ему не надо как Соболеву набирать форму 7 игр
Генеральный директор футбольного клуба "Дубай Юнайтед" Илие Чебану прокомментировал дебют за команду нидерландского полузащитника Квинси Промеса.