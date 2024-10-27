Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Оренбург
12:00
РубинНе начат
Нижний Новгород
14:15
СпартакНе начат
Химки
16:30
ДинамоНе начат
Зенит
19:30
ЛокомотивНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Уфа
13:00
РоторНе начат
Алания
15:00
ЧайкаНе начат
КАМАЗ
17:00
СочиНе начат
Нефтехимик
18:00
СоколНе начат
Родина
19:00
ТорпедоНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кристал Пэлас
17:00
ТоттенхэмНе начат
Челси
17:00
НьюкаслНе начат
Вест Хэм
17:00
Манчестер ЮнайтедНе начат
Арсенал
19:30
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Леганес
16:00
СельтаНе начат
Хетафе
18:15
ВаленсияНе начат
Бетис
20:30
АтлетикоНе начат
Реал Сосьедад
23:00
ОсасунаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Парма
14:30
ЭмполиНе начат
Лацио
17:00
ДженоаНе начат
Монца
17:00
ВенецияНе начат
Интер
20:00
ЮвентусНе начат
Фиорентина
22:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бохум
17:30
БаварияНе начат
Унион
19:30
АйнтрахтНе начат
Хайденхайм
21:30
ХоффенхаймНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лион
17:00
ОсерНе начат
Страсбург
19:00
НантНе начат
Монпелье
19:00
ТулузаНе начат
Ницца
19:00
МонакоНе начат
Марсель
22:45
ПСЖНе начат

Экс-игрок "Зенита" Горшков: Сантос - сильный игрок, должен усилить сборную России

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Александр Горшков, в прошлом выступавший за "Зенит", высказался о получении российского гражданства защитником сине-бело-голубых Дугласом Сантосом.
Фото: ФК "Зенит"
- Игрок сильный. В первую очередь "Зенит" делал это для того, чтобы обезопасить себя от ужесточения лимита. Сборную тоже должен усилить, - цитирует Горшкова Vprognoze.ru.

Сантос стал игроком "Зенита" в 2019 году, перейдя из "Гамбурга". Трудовой договор бразильца с "Зенитом" действует до лета 2027 года.

"Зенит" в текущем сезоне набрал 29 очков и идет вторым в таблице РПЛ. В активе 30-летнего Сантоса 12 матчей в РПЛ и три голевые передачи. Портал Tramsfermarkt оценивает рыночную стоимость левого защитника "Зенита" в 12 миллионов евро.

Сегодня клуб с берегов Невы дома примет столичный "Локомотив", начало матча 13-го тура РПЛ запланировано на 19:30 мск.

Александр Горшков Дуглас Сантос Зенит Сборная России
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится