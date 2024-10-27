- Игрок сильный. В первую очередь "Зенит" делал это для того, чтобы обезопасить себя от ужесточения лимита. Сборную тоже должен усилить, - цитирует Горшкова Vprognoze.ru.
Сантос стал игроком "Зенита" в 2019 году, перейдя из "Гамбурга". Трудовой договор бразильца с "Зенитом" действует до лета 2027 года.
"Зенит" в текущем сезоне набрал 29 очков и идет вторым в таблице РПЛ. В активе 30-летнего Сантоса 12 матчей в РПЛ и три голевые передачи. Портал Tramsfermarkt оценивает рыночную стоимость левого защитника "Зенита" в 12 миллионов евро.
Сегодня клуб с берегов Невы дома примет столичный "Локомотив", начало матча 13-го тура РПЛ запланировано на 19:30 мск.
Экс-игрок "Зенита" Горшков: Сантос - сильный игрок, должен усилить сборную России
Александр Горшков, в прошлом выступавший за "Зенит", высказался о получении российского гражданства защитником сине-бело-голубых Дугласом Сантосом.
Фото: ФК "Зенит"