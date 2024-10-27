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Полузащитник "Динамо" Фомин: при 4:3 было немного нервно, хотелось сохранить счет

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Полузащитник "Динамо" Даниил Фомин высказался о победе над "Химками" в 13-м туре РПЛ (4:3).
Фото: ФК "Динамо"
"Самое главное, выиграли. Игра была интересная, надо работать над обороной. Победа есть, вторая подряд в чемпионате, будем работать дальше. Две команды с хорошими игроками, так сложился матч. При 4:3 было немного нервно, хотелось сохранить счет", - цитирует Фомина "Матч ТВ".

Сегодня, 27-го октября, московское "Динамо" одержало выездную победу над подмосковными "Химками" в 13-м туре Российской Премьер-Лиги со счетом 4:3. Напомним, что в 12-м туре бело-голубые одержали победу над казанским "Рубином" со счетом 4:0, а в матче 6-го тура группового этапа Кубка России выиграли у "Крыльев Советов" со счетом 6:3.

После 13-ти сыгранных туров команда Марцела Лички располагается на 4-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 26-ю набранными очками. В следующем туре бело-голубые примут на своем поле "Ростов", который занимает 9-е место с 13-ю очками в своем активе.

Динамо Даниил Фомин
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