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Наумов: есть ощущение, что "Зенит" интересуется Батраковым. В будущем он может там окажется

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Бывший президент московского "Локомотива" Николай Наумов не исключил, что в будущем полузащитник красно-зелёных Алексей Батраков перейдёт в петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Локомотив"
"Есть ощущение, что там [в "Зените" - прим. ред.] Батраковым интересуются. Это нормально — сильные команды всегда будут стараться забирать лучших у конкурентов. Пока Батракову рано куда-то уходить, пускай поиграет еще в родном клубе. Но не исключаю, что в будущем он окажется в "Зените", - приводит слова Наумова "ВсеПроСпорт".

Алексею Батракову 19 лет, он является воспитанником московского "Локомотива". В текущем сезоне в составе "железнодорожников" он принял участие в 17 официальных матчах, в которых в общей сложности забил 9 голов и отдал партнёрам 6 голевых передач.

Действующее соглашение между атакующим полузащитником и московским футбольным клубом рассчитано до 30 июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Алексея Батракова в 5 млн евро.

Зенит Локомотив Алексей Батраков Николай Наумов
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