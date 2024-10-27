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Тренер "Химок" Артига: было бы хорошо, если бы футбольные судьи после матчей давали пресс-конференции

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Главный тренер подмосковных "Химок" Франк Артига выступил с предложением проводить послематчевые пресс-конференции судей футбольных игр.
Фото: ФК "Химки"
"Я не критикую, но хочу сказать, что сегодня арбитр дал играть "Динамо" в дополнительное время. Это изменило матч. Хорошо было бы, если бы арбитры не только в России, но и в мире давали пресс-конференцию после матча, чтобы можно было понять этих людей. Потому что сегодня после матча я подошел к арбитру, и он сказал: "Это было мое решение". Хотелось бы, чтобы журналисты тоже могли задать ему вопросы", - приводит слова Артиги "РИА Новости".

Подмосковные "Химки" 27 октября в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 на своём поле встречались с московским "Динамо". Матч завершился победой бело-голубых со счётом 4:3. У "Динамо" отличились Фомин (на 28 мин.), Фернандес (на 45+3 мин.), Артур (на 50 мин.), Нгамале (на 73 мин.). У хозяев гол сумели забить Вера (на 30 мин.) и Бакаев (на 45+1 мин.). Игрок "Динамо" Кутицкий на 75 минуте отправил мяч в свои ворота.

После этого матча "Динамо" набрало 26 очков и заняло четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, а "Химки" с 11-ю очками остались на 13-м месте.

Химки Франк Артига Динамо
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